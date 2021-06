Terre Ugo : visite de la maison et des champs de lavande Aix-en-Provence, 21 juin 2021-21 juin 2021, Aix-en-Provence.

7 7 Unique à Aix, Terre Ugo est le premier site spécialisé dans la culture biologique de la lavande. Cette maison de famille est le lieu idéal pour découvrir la Provence dans une plantation qui s’étend sur 3 hectares, soit 30 000 pieds de lavandin.

Parcours ludique dans les lavandes, centre d’art (un grand espace d’exposition en collaboration avec professeurs et étudiants de l’école d’Art de l’Institut Américain Universitaire d’Aix-en-Provence et deux artistes méditerranéens), visite guidée, air de pique-nique, jeux enfants et boutique.



➜ Le billet inclus le parcours dans les lavandes, l’accès au centre d’art et à la boutique.

➜ Accès en bus ligne 12 (départ Mouret gare routière, et arrêt Madeleine, à Puyricard).

​➜ Les animaux sont interdits.



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

