Terre sauvage Bouleternere. L’hutte aux pies de la Guinchouette Bouleternère, dimanche 19 mai 2024.

Terre sauvage Festival conscience et nature Dimanche 19 mai, 10h00 Bouleternere. L’hutte aux pies de la Guinchouette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T23:00:00+02:00

L’Hutte aux pies vous présente son premier festival de l’année qui se déroulera le dimanche 19 et lundi 20 Mai !! Ce festival gratuit sera axé sur la Nature, la Spiritualité et la reconnexion à Soi avec au programme divers ateliers, conférences et voyages initiatiques.

Restauration, buvette, stands et camping sur place.

Gros Jam le dimanche soir !

A bientôt, en vous souhaitant un bon printemps !

Voir moins

Bouleternere. L’hutte aux pies de la Guinchouette Saint Nazari de Barbadell Bouleternère 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « email », « value »: « oydamas@yahoo.fr »}] PLEIN AIR