Soirée Stand Up
Terre-plein des Bretons 44420 La turballe
La turballe

Soirée Stand Up
Mardi 22 août, 21h00
Terre-plein des Bretons 44420 La turballe
Micro Comedy Club

La ville de La Turballe invite le Micro Comedy Club de Nantes pour une première soirée stand up en bord de mer !

Soirée recommandée à partir de 13 ans.
02 40 11 88 00
animations@laturballe.fr
https://www.laturballe.fr
https://www.labaule-guerande.com/soiree-stand-up-la-turballe.html

2023-08-22T21:00:00+02:00

