Karaoké Terre plein des Bretons 44420 La turballe La turballe, 18 août 2023

Vendredi 18 août, 21h00

Animé par Lionel Nayet.

Vous avez toujours rêvé de chanter fort et faux vos hits préférés ? Avec vue sur mer ? Laissez vous emporter par la puissance de la foule qui entonne Sous le vent d’une seule voix lors de ce karaoké géant !

Terre plein des Bretons 44420 La turballe

Dates et horaires:

2023-08-18T21:00:00+02:00 – 2023-08-18T23:00:00+02:00

