La base de maintenance du parc éolien en mer de Saint-Nazaire vous accueille pour vous faire découvrir les métiers de la filière de l’éolien en mer à travers les acteurs de la maintenance et de l’exploitation du premier parc éolien en mer de France.

L’occasion également de découvrir un bâtiment éco-conçu où vous pourrez en apprendre beaucoup plus sur l’histoire du projet, sa construction et désormais sur son quotidien pour délivrer pendant les 25 prochaines années l’équivalent de la consommation électrique de 20% de la Loire-Atlantique, soit la consommation annuelle de 700 000 personnes (population totale de l’agglomération Nantes-Métropole).

Porté par EDF Renouvelables et EIH S.à r.l., une filiale d’Enbridge Inc. et CPP Investments, et d’une capacité installée de 480 MW, le parc éolien en mer de Saint-Nazaire est composé de 80 éoliennes et situé entre 12 et 20km des côtes ligériennes.

Visites gratuites, sur réservation, accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (durée 1h30).

Pendant les périodes de vacances scolaires (hors Noël) selon calendrier.

Groupes de 8 personnes minimum à 15 personnes maximum.

Contact : charlotte.sugliani@edf-re.fr



