Terre – Le Marché de Noël de céramiques à Lafayette Anticipations Lafayette Anticipations Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Du samedi 25 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Entrée libre et gratuite

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, La Boutique Lafayette Anticipations invite la fine fleur des céramistes à présenter leurs dernières créations au cœur de la Fondation.

Pièces audacieuses et colorées, ou classiques et intemporelles, illustrations insolites ou évocations végétales, chacun·e de ces créateur·rices développe un univers aux formes et couleurs uniques et singulières. Tasses, assiettes, théières, vases (et plus) sont proposés à partir de 25€, de quoi s’offrir un moment de poésie !

Avec :

Adèle Prost | si jeune montage (Soyoun Hyun) | Chateauminus (Jade Irribarria) | Julie Brouant | Mathilde Rébillard | Lily Bonnet | Solène Belloir | Anna Airoldi | Léna Gayaud | Sara Vieira Vasques

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/marche/terre +33142828998 https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/

