Portes Ouvertes 1 et 2 avril terre jaune céramique

Durant tout le week-end (samedi 1er et dimanche 2 avril 2023), visite de l’atelier de céramique de Christine Duvieusart.

Christine exerce sa passion, dans son atelier de Chatou (Yvelines) en prise directe avec la nature, qui est sa source principale d’inspiration. Feuilles et fleurs figurent souvent dans ses créations. Une pratique artistique qui vise à mettre de la joie et de la couleur dans chaque objet sans se limiter à une seule technique.

Chrisitne n’hésite pas à glaner dans les jardins et les espaces verts des graines, des fleurs ou des feuilles qui seront intégrées dans les créations ou à détourner des tissus anciens ou des cartons pour en faire des moules éphémères.

Tourner, modeler, façonner la terre (grès et porcelaine) puis laisser place à l’audace, à la couleur, à la sensibilité, rejoignant parfois un travail de coloriste, dans l’application des engobes ou des émaux.

Venez découvrir les multiples facettes du travail de céramiste, l’infini des possibles qu’offrent les matières (grès, porcelaine, porceliane-papier…) les techniques (travail au tour, à la plaque, modelage, estampage…) et l’imagination de l’artiste pour décorer les créations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

céramique poterie

christine Duvieusart