Terre, Feuille, Cis’Eau Jardin d’Une Figue dans le Poirier, 4 juin 2022, Girmont-Val-d'Ajol.

Terre, Feuille, Cis’Eau

Jardin d’Une Figue dans le Poirier, le samedi 4 juin à 10:00

Modalités et réservation ———————— * Tarifs : – Entrée au jardin + visite libre (samedi et dimanche) : 6€/personne et 3€/enfant (3-10 ans) – Pass journalier samedi : Entrée au jardin + ateliers/visites guidée : 8€/personne et 5€/enfant (3-10 ans) * Détail du programme, des ateliers et des intervenants : sur les pages Facebook d’Une Figue dans le Poirier et Transhumance88 et [www.unefiguedanslepoirirer.fr](http://www.unefiguedanslepoirirer.fr) (onglet « Événements ») * Les petits + (10h-17h30) : Samedi et dimanche : Salon de thé, buvette, petite restauration bio et locale & boutique * Inscriptions conseillées pour les visites et ateliers auprès d’Olivia, Jordan ou Marjolaine au 06.10.42.44.92 ou Messenger d’Une Figue dans le Poirier ou [[asso@unefiguedanslepoirier.fr](mailto:asso@unefiguedanslepoirier.fr)](mailto:asso@unefiguedanslepoirier.fr) (places limitées & départ échelonné des visites/ateliers le samedi).

Places limitées à 12 enfants par ateliers & départ échelonné. Réservation fortement conseillée

Danse, martelage végétale et bombes de graines au menu pour explorer le jardin à travers trois thèmes : le cycle de l’eau, le cycle de la terre et le cycle des forêts.

Jardin d’Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol Vosges



