Terre et Toits Cour Mably, 18 janvier 2022, Bordeaux.

Terre et Toits

du mardi 18 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Cour Mably

La Semaine de Culture Scientifique et Technique vise à concevoir et réaliser une série d’actions de médiation des sciences et techniques. Elle permet d’envisager les sciences dans les pratiques culturelles, en s’ouvrant à l’ensemble des disciplines de recherche, incluant aussi bien les Sciences et Techniques que les sciences humaines et sociales, ou arts, lettres et langues (ALLSHS). **L’édition 2022 “Terre et Toits” a pour thématique le chez-soi sous toutes ses formes**. L’habitat humain, mais aussi animal et végétal, y est montré dans toute sa richesse grâce à une programmation pluridisciplinaire mêlant écologie, archéologie, biologie, urbanisme, sociologie ou encore physique dans un événement annuel reconnu en région Nouvelle Aquitaine. L’actualité de cette thématique et sa portée sociale sont traitées de façon ludique et participative au cours de quatre temps forts à la salle capitulaire cours Mably. Voici le programme : **18/01 à 18h45 : Table ronde “La ville de demain : comment (bien) loger tout le monde ?”** Cette table ronde inaugurale réunira quatre chercheur·es autour d’une réflexion sur le futur de l’habitat au sein de l’agglomération bordelaise. Les échanges des expert·es invité·es sur les enjeux urbanistiques, sociologiques, environnementaux et historiques de cette problématique seront suivis par un temps de discussion avec le public pour permettre un traitement riche de cette question d’actualité. **19/01 et 20/01 de 18h à 21h : Jeu de piste “Espèces, espaces”** Devenez une espèce de Nouvelle Aquitaine et partez à la découverte de votre région. Explorez la diversité de ses territoires et traquez les indices qui vous aideront à mieux vous connaître. Attention, des événements peuvent survenir au cours du jeu, restez attentifs ! Arriverez-vous à saisir l’équilibre de la nature ? Inscription gratuite sur [[bit.ly/SCSespeces](bit.ly/SCSespeces)](bit.ly/SCSespeces) **21/01 à 21h : Ciné débat “Europe : terre d’asile ?” au Ciné Mérignac** L’événement Terre et Toits se délocalisera au Ciné-Mérignac pour un ciné-débat autour du documentaire Rêves européens réalisé par le groupe de production Borderline. À l’issue de la projection, deux spécialistes seront amené·es à apporter leur éclairage sur des questions relatives aux conditions d’accueil et d’hébergement des exilé·es. Les questions du public viendront alimenter les réflexions et le débat autour de ce sujet de société. Inscription sur [[cinemerignac.fr](cinemerignac.fr)](cinemerignac.fr) **22/01 de 14h à 18h : Marché des connaissances sur l’habitat dans le temps** Pensé pour un public familial, cet événement réunira un ensemble d’acteurs locaux de la culture scientifique et technique pour proposer des animations, ateliers et jeux en lien avec l’évolution de l’habitat à travers l’histoire. Pour venir compléter cette dernière journée de la SCS 2022, le public pourra aller à la rencontre de huit chercheur·es spécialistes de la thématique au cours d’un temps de partage en petits groupes.

Pass sanitaire obligatoire

Cour Mably 3 Rue Mably, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde



