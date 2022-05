TERRE ET PARTAGE : RENCONTRE CANINE Lodève, 14 mai 2022, Lodève.

2022-05-14 10:30:00 – 2022-05-14 12:00:00

Lodève Hérault

Un événement spécial chiens

Samedi 14 mai, nous vous proposons un 2e rdv autour des composteurs à cacas de chiens. Et oui, vous avez bien lu, le projet pilote de compostage des déjections canines a pour but de valoriser les berges de la Soulondre.

Dans le cadre des balades canines proposées par l’association Mille brins d’herbe. Ce sera l’occasion de discuter des chiens en bords de rivière.

Propriétaires de chiens ou non, on vous a concocté une matinée de discussions et de transmission !

Des solutions pour les chiens dans l’espace public, une balade avec Aline Tatto, médiatrice canine et discussion autour de la valorisation des déjections canines avec Marie Thomann, maître composteure.

La balade sera proposée afin de se rencontrer chacun de vous et de suivre le site expérimental de compostage de déjections canines, située à la Mégisserie. Nous évoquerons l’idée de le déplacer et d’en mettre d’autres.

L’initiative de cet événement est venue suite à la concertation citoyenne sur un projet d’aménagement des berges de la Soulondre. La question de l’usage des bords de la rivière par les chiens faisaient débat, peinant à mettre tout le monde d’accord. Alors un mix de solutions a été posé :

– Création de parcs canins dédiés aux chiens, mais où ?

– Désignation d’ambassadeurs maîtres chiens, volontaires pour sensibiliser les autres propriétaires de chiens ?

– Interdiction aux chiens sur la plaine de la Mégisserie, face à la Mosquée, pour pouvoir s’asseoir dans l’herbe …?

– Obligation de tenir les chiens en laisse ?

– Quelle utilité des sacs plastiques pour les déjections canines : non biodégradables… et jamais disponibles… ?

– Mise en place de composteurs à déjections canines : projet expérimental pilote en France ?

Tant de questions à partager avec vous en proposant également des activités à faire avec vos chiens dans l’espace public !

Infos pratiques

Sortie en extérieur ouverte à toutes et gratuite. Prévoir de bonnes chaussures car nous longerons les berges.

RDV à 10h30 à la passerelle de la Bouquerie à Lodève.

Inscription souhaitée

A tout bientôt !

1000brinsdherbe@gmail.com +33 7 66 36 78 66 https://terre-en-partage.org/evenement/14-05-rencontre-canine-2/?instance_id=709

Lodève

