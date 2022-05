TERRE ET PARTAGE : INAUGURATION COMPOSTEURS LES PINS Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

2022-05-11

Lodève Hérault En partenariat avec Hérault Logement, nous avons le plaisir de vous proposer :

L’Inauguration des nouveaux composteurs partagés de la Résidence Les Pins, le mercredi 11 mai à 17h00 !

Au programme :

– Découvertes des petites bêtes du compost à la loupe binocle

– Discussions conviviales autour d’un buffet ensuite

RDV avenue Dr Joseph Maury face à la Résidence Les Pins à Lodève. Cette nouvelle aire de compostage partagée permettra aux habitant·es du quartier de transformer leurs déchets alimentaires en super compost mis à disposition ensuite pour qui en voudraient lors du vidage des composteurs et pour le jardin des berges, jardin partagé de Lodève.

