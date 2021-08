Penvénan Penvénan Côtes-d'Armor, Penvénan Terre et mer – Exposition Penvénan Penvénan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Penvénan

Terre et mer – Exposition Penvénan, 16 août 2021, Penvénan. Terre et mer – Exposition 2021-08-16 – 2021-08-22 Centre Culturel Anatole le Braz 12 Place de l’Église

Penvénan Côtes d’Armor Exposition de peintures de Yves Raoul et de sculptures de Manick Lassalle. +33 2 96 92 65 92 Exposition de peintures de Yves Raoul et de sculptures de Manick Lassalle. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Penvénan Autres Lieu Penvénan Adresse Centre Culturel Anatole le Braz 12 Place de l'Église Ville Penvénan lieuville 48.81224#-3.29668