Terre et liberté – Rencontre avec Aurélien Berlan

Café librairie Michèle Firk, le samedi 27 novembre à 18:00

Café librairie Michèle Firk, le samedi 27 novembre à 18:00

A l’occasion de la sortie de “Terre et Liberté” aux éditions de la Lenteur, nous avons le plaisir de recevoir son auteur, Aurélien Berlan, et ensemble nous parlerons de ce mot qui depuis longtemps a été souillé parce que volé : la liberté. Dans la plupart des civilisations ou des milieux sociaux, l´idée de la liberté qui prévaut est de pouvoir se décharger de la vie matérielle, des tâches de subsistance : sur les esclaves, sur les travailleurs manuels et les femmes, sur les machines… Dans cet essai philosophique remarquable, Aurélien Berlan ravive une conception opposée, subalterne, de la liberté portée par des mouvements populaires d´hier, en Occident, et des mouvements paysans d´aujourd´hui, dans les pays du Sud (en Inde et au Mexique, en premier lieu) : la prise en charge collective et égalitaire des besoins de base, des besognes nécessaires à la vie sur terre. Contre le rêve de délivrance, le projet d´autonomie , contre le libéralisme, le marxisme et notre société de services néo-domestique, la réappropriation de la part matérielle de nos vies.

Entrée libre et gratuite

Parce que leur liberté ne sera jamais la nôtre

Café librairie Michèle Firk
9 rue françois debergue
93100 Montreuil

