Jardiner ma ville : un atelier de la Pépinière sur le jardin méditerranéen Dimanche 30 avril, 14h00 Terre et Fourchette, 56 promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux.

Qu’est-ce que « Jardiner ma ville » ?

« Jardiner ma ville » est une démarche participative de végétalisation de l’espace public lancée par Grand Paris Seine Ouest pour encourager le développement de la nature et de la biodiversité en ville.

Que vous soyez habitant, commerçant du territoire ou représentant d’une association, ce dispositif vous offre la possibilité de jardiner devant chez vous ou dans la rue, et ainsi participer à la végétalisation de votre ville à travers la plantation de plantes ornementales, mellifères, grimpantes, aromatiques,…

Que vous participiez déjà ou non à Jardiner ma ville, la Maison de la Nature et de l’Arbre met en place un programme d’animation intitulé “La pépinière de Jardiner ma Ville” afin de soutenir tous les actuels et futurs jardiniers urbains et de créer du lien entre eux.

Ce programme met en place une série d’ateliers visant à aider concrètement les jardiniers urbains. Ces ateliers se font sur 3 parcelles (« chantiers ») sélectionnées pour l’année et se focalisent sur les problématiques spécifiques de chacun de ces espaces.

Programme de l’atelier

Cet atelier a pour thème « Le jardin méditerranéen ». Au programme :

Plantations d’espèces rustiques et résistantes à la sécheresse

Confection et installation d’oyas, arroseurs autonomes et écologiques

Aménagement du jardin

Collation offerte.

Infos pratiques

Dimanche 30 avril de 1h à 17h

Terre et Fourchette, 56 promenade du Verger à Issy-les-Moulineaux.

Gratuit et ouvert à toutes et tous, sur inscription en cliquant sur le lien suivant : >>> Formulaire d’inscription en ligne

Terre et Fourchette, 56 promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France

