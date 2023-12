Cet évènement est passé Dédicace à Terre et Feu de Rennes Terre et Feu Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Dédicace à Terre et Feu de Rennes Terre et Feu Rennes Rennes, 9 décembre 2023 13:00, Rennes. Dédicace à Terre et Feu de Rennes Samedi 9 décembre, 14h00 Terre et Feu Rennes Samedi 9 décembre, Vincent Pompetti et Tarek seront en dédicace de 14h à 18h à Terre et Feu Rennes au 9 avenue Louis Barthou (métro gare). Terre et Feu Rennes 9 avenue Louis Barthou 35000Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 13:00
Lieu Terre et Feu Rennes
Adresse 9 avenue Louis Barthou 35000Rennes
Ville Rennes

