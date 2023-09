Visite de mon atelier de céramique et démonstration de tournage Terre enchantée, atelier de céramique de Neyrac Meyras, 16 septembre 2023, Meyras.

Visite de mon atelier de céramique et démonstration de tournage 16 et 17 septembre Terre enchantée, atelier de céramique de Neyrac Entrée libre

Je vous propose une visite de mon atelier de céramique, une démonstration de tournage et une explication du processus de fabrication d’une pièce. Pour découvrir, comprendre et pourquoi pas pratiquer ?

Terre enchantée, atelier de céramique de Neyrac 07380 MEYRAS Meyras 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0612735601 http://www.terreenchantee.fr https://www.facebook.com/atelierneyrac Atelier de céramique comprenant un coin boutique, un espace pour le tournage, une table de modelage et une pièce dédiée au four céramique. On peut y suivre des ateliers, des cours réguliers, ou simplement me voir travailler et découvrir mes pièces. Places de parking sur place, mais accès à pied ou en vélo depuis Neyrac les Bains.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

