Terre en Vert: troc de plantes Pays de Belvès

2021-11-20 09:00:00 – 2021-11-20 12:00:00

Pays de Belvès Dordogne Pays de Belvès Terre en Vert propose le novembre de 9h à 12h sous la halle un troc de plantes.

Venez échanger et partager vos plants, arbres et de graines d’automne.

