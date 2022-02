Terre en Vert et Happy Cultors : à la rencontre des abeilles au naturel Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: Dordogne

Pays de Belvès Dordogne Les associations Happy Cultors et Terre en Vert s’associent pour organiser une journée autour du thème de l’abeille :

« À LA RENCONTRE DES ABEILLES AU NATUREL »

SAMEDI 12 FÉVRIER DE 9H À 17 H

Salle des fêtes d’URVAL.

Journée-conférence animée par l’association 1001 Abeilles de Boisseuilh (24390).

Déjeuner tiré du sac

Inscription 06 43 20 60 78 par sms de préférence

Pour que chacun puisse participer à cette journée sans contrainte financière, il y aura une boîte dans laquelle vous serez libres de déposer (ou non) ce que bon vous semblera.

Vous pourrez aller voir le site de 1001 Abeilles en cliquant sur le lien suivant :

Pays de Belvès

