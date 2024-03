TERRE EN PARTAGE ATELIER INITIATION À LA GÉMMOTHÉRAPIE Lodève, samedi 23 mars 2024.

TERRE EN PARTAGE ATELIER INITIATION À LA GÉMMOTHÉRAPIE Lodève Hérault

Terre en Partage et La petite fête de l’Arbre vous propose un atelier initiation à la gémmothérapie avec Lionel Coulon, herboriste et producteur de macérats glycérinés. Balade dans le jardin des berges avec l’oeil d’un « cueilleur de bourgeons » & bases de la gémmothérapie.

Terre en Partage et La petite fête de l’Arbre vous propose un atelier initiation à la gémmothérapie avec Lionel Coulon, herboriste et producteur de macérats glycérinés. Balade dans le jardin des berges avec l’oeil d’un « cueilleur de bourgeons » & bases de la gémmothérapie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

Avenue de Fumel

Lodève 34700 Hérault Occitanie info@terre-en-partage.org

L’événement TERRE EN PARTAGE ATELIER INITIATION À LA GÉMMOTHÉRAPIE Lodève a été mis à jour le 2024-03-13 par OT LODEVOIS ET LARZAC