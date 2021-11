Orée d'Anjou Orée d'Anjou 49530, Orée-d'Anjou TERRE D’ENCRE , RENCONTRE AVEC YOANN BARBEREAU Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: 49530

Orée-d'Anjou

TERRE D’ENCRE , RENCONTRE AVEC YOANN BARBEREAU Orée d’Anjou, 26 novembre 2021, Orée d'Anjou. TERRE D’ENCRE , RENCONTRE AVEC YOANN BARBEREAU Bibliothèque 4 rue JF Chenouard Orée d’Anjou

2021-11-26 20:00:00 – 2021-11-26 21:30:00 Bibliothèque 4 rue JF Chenouard

En résidence à la Maison Julien Gracq, Yoann Barbereau présente son livre "dans les geôles de Sibérie". Ce livre retrace son histoire d'ancien directeur de l'Allinace française d'Irkoutsk, du complot qui l'a envoyé en prison en 2015, à son évasion de Russie deux ans plus tard. Soirée sur réservation à l'adresse suivante : jhiltscher@laligue44.fr

Une rencontre inédite avec Yoann Barbereau

jhiltscher@laligue44.fr

https://auteursenresidence-turmeliere.fr/

Détails Catégories d’évènement: 49530, Orée-d'Anjou Autres Lieu Orée d'Anjou Adresse Bibliothèque 4 rue JF Chenouard Ville Orée d'Anjou lieuville Bibliothèque 4 rue JF Chenouard Orée d'Anjou