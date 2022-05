Terre de trésors, l’exposition Le Chronographe, 14 mai 2022 18:00, Rezé.

Nuit des musées Terre de trésors, l’exposition Le Chronographe Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Loire-Atlantique, Terre de Trésors

Parcourez les trésors retrouvés en Loire-Atlantique depuis 150 ans et découvrez le travail de l’archéologue, de la restauratrice et du numismate qui font parler ces pièces de monnaie, pour mieux raconter la vie de nos ancêtres. Chasse au trésor pour les plus jeunes visiteurs !

Le Chronographe parcourt l’histoire de la ville antique de Ratiatum, découverte dans le sous-sol de Rezé et explorée par les archéologues depuis les années 80.

Il est implanté au cœur du site archéologique de Saint-Lupien à Rezé et surplombe la chapelle Saint-Lupien, ainsi que les vestiges de l’ancien quartier portuaire gallo-romain. Grâce aux outils numériques, ludiques et interactifs proposés dans l’exposition permanente, le visiteur expérimente les méthodes de l’archéologie et part à la découverte de l’histoire de Ratiatum. Centre d’interprétation archéologique métropolitain, le Chronographe est au cœur de l’actualité archéologique de la métropole et propose un ensemble de conférences, animations et expositions temporaires.

Pedestrian, bike, car, public transportation. Free entry within the limits of available places Saturday 14 May, 18:00

The Chronograph travels(browses) the history(story) of the ancient city of Ratiatum, discovered in the basement of Rezé and explored by the archaeologists since the eighties.

He(It) is implanted at the heart of the archaeological site from Saint-Lupien to Rezé and overhangs the chapel Saint-Lupien, as well as the vestiges of old(former) quartierportuaire Gallo-Roman. Thanks to the digital, play and interactive tools proposed in the permanent exhibition, the visitor tests the methods(course books) of archaeology and goes off to explore the history(story) of Ratiatum. Centre of metropolitan archaeological interpretation(performance), the Chronograph is at the heart of the archaeological actuality of the metropolis and proposes set(group) of conferences, animations and temporary exhibitions(exposures).

Explore los tesoros encontrados en el Loira Atlántico desde hace 150 años y descubra el trabajo del arqueólogo, la restauradora y el numismático que hacen hablar estas monedas, para contar mejor la vida de nuestros antepasados. ¡Búsqueda del tesoro para los visitantes más jóvenes!

Entrada libre dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 18:00

21 rue Saint Lupien, 44400 Rezé 44400 Rezé Pays de la Loire