Terre de sports Cap sur les jeux Complexe sportif le podium Istres, mercredi 7 février 2024.

Terre de sports Cap sur les jeux Complexe sportif le podium Istres Bouches-du-Rhône

La tournée « Provence, Terre de sports » fait escale à Istres .Le Département des Bouches-du-Rhône propose au public de vibrer dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

La tournée départementale « Provence, Terre de sports » fait escale à Istres au Podium. À un peu plus d’un an du top départ des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Département des Bouches-du-Rhône propose de nouveau au public de vibrer dans la perspective de cet événement sportif planétaire.

Au programme

Des animations sportives et ludiques

Des initiations à de multiples disciplines olympiques et paralympiques

Des démonstrations et spectacles

Des stands de réalité virtuelle .

Complexe sportif le podium Chemin De capeau

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 09:30:00

fin : 2024-02-08 16:00:00



L’événement Terre de sports Cap sur les jeux Istres a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de Tourisme d’Istres