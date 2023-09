Balade apéritive – Saveurs d’octobre Terre de Sel Guérande, 27 octobre 2023, Guérande.

Balade apéritive – Saveurs d’octobre Vendredi 27 octobre, 15h30 Terre de Sel Billet: 13.50, Billet: 7.00, Pass: 37.00

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, Terre de Sel vous propose de découvrir les marais salants par le biais d’une Balade apéritive.

Balade apéritive :

Un guide naturaliste vous emmène sur des circuits exclusifs au cœur des marais salants.

Parcours magnifique de 5,5 kms agrémenté d’une pause gourmande sur la digue centenaire.

Durée :

2h15

Informations et réservations :

Réservé aux bons marcheurs.

Réservation obligatoire dans nos Offices de Tourisme ou au 02 40 62 08 80.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Programme des Saveurs d’octobre

