Visite – Les oiseaux du marais Terre de Sel Guérande, 11 octobre 2023, Guérande.

Visite – Les oiseaux du marais 11 et 14 octobre Terre de Sel Entrée: 14.50, Entrée: 8.00, Entrée: 37.00

« Le héron au long bec emmanché d’un long cou… » : héron cendré, aigrette garzette et grande aigrette. Venez admirer des habiles pêcheurs des marais.

Visite pour bons marcheurs et enfants de + de 7 ans.

Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 62 08 80 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.terredesel.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/visite-les-oiseaux-du-marais-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T12:00:00+02:00

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

CULTURE NATURE