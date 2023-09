Fête de la Fleur de Sel Le Guérandais – Saveurs d’octobre Terre de Sel Guérande, 5 octobre 2023, Guérande.

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, la coopérative le Guérandais, vous invite à la Fête de la Fleur de Sel.

Fête de la Fleur de Sel le Guérandais :

En France, la Sainte-Fleur est célébrée le 5 octobre. Une fête qui trouve une résonance particulière dans les marais salants de Guérande, berceau de la Fleur de sel.

Pour cette occasion, Le Guérandais et Saveurs d’Octobre vous proposent des animations culinaires spéciales Fleur de sel la semaine du 3 au 7 octobre. Venez découvrir les qualités organoleptiques de l’or blanc à travers le savoir-faire de 7 chefs.

Ce jour, découvrez le chef Laurent Chauvin.

Durée :

2h00

Informations et réservations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Gratuit, sans réservation.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Programme des Saveurs d’octobre

