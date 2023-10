Randonnée au cœur des marais Terre de Sel Guérande, 4 octobre 2023, Guérande.

Randonnée au cœur des marais 4 octobre – 18 novembre Terre de Sel 1 personne: 14,50, 1 personne: 8, Pass: 37

Marche dynamique au cœur des marais salants. Grand calme matinal dans une nature exceptionnelle. Un grand bol d’air iodé.

Réservé aux bons marcheurs et aux enfants de plus de 12 ans.

Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-10-04T09:00:00+02:00 – 2023-10-04T11:30:00+02:00

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T11:30:00+01:00

FAMILLE NATURE