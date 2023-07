Visite enfant – Les chemins du goût Terre de Sel Guérande, 4 juillet 2023, Guérande.

Visite enfant – Les chemins du goût 4 juillet – 1 septembre Terre de Sel Billet: 14.50, Billet: 8, Pass: 37

Qu’apporte le sel sur les papilles ? On teste avec des aliments amers ou acides, on goûte les saveurs salées-sucrées. De bonnes expériences pour des cuisiniers en herbe.

Visite encadrée par une paludière.

Des expériences ludiques et sensorielles pour les enfants qui veulent découvrir comment se forme le sel de Guérande.

Visite pour les 7/12 ans.

Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 62 08 80 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.terredesel.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/visite-enfant-les-chemins-du-gout-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T09:00:00+02:00 – 2023-07-04T19:00:00+02:00

2023-09-01T09:00:00+02:00 – 2023-09-01T19:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE