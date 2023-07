Visite enfant – Un coin de paradis Terre de Sel Guérande, 4 juillet 2023, Guérande.

Visite enfant – Un coin de paradis 4 juillet – 1 septembre Terre de Sel Billet: 14.50, Billet: 8, Pass: 37

Quoi de mieux que des expériences ludiques pour découvrir la Nature ? Poissons, oiseaux, plantes des marais… et le sel de Guérande.

Visite encadrée par un guide naturaliste.

Visite pour les 7/12 ans.

Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/visite-enfant-un-coin-de-paradis-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T09:00:00+02:00 – 2023-07-04T19:00:00+02:00

2023-09-01T09:00:00+02:00 – 2023-09-01T19:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE