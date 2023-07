Visite enfant – Le sel à petits pas Terre de Sel Guérande, 4 juillet 2023, Guérande.

Visite enfant – Le sel à petits pas 4 juillet – 1 septembre Terre de Sel Billet: 10.50, Billet: 4, Pass: 25

Pour les tout-petits qui veulent ramasser du sel bien à l’abri sous un préau. Le côté magique de la goutte d’eau et du grain de sel.

Visite pour les 3/6 ans.

Des visites chaque jour, consultez le planning et réservez aux guichets des bureaux de l’Office de Tourisme Intercommunal La Baule-Presqu’île de Guérande.

Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T09:00:00+02:00 – 2023-07-04T19:00:00+02:00

2023-09-01T09:00:00+02:00 – 2023-09-01T19:00:00+02:00

