Visite – Traces et indices dans les marais Terre de Sel, 12 avril 2023, Guérande. Visite – Traces et indices dans les marais 12 – 22 avril Terre de Sel Entrée: 14.50, Entrée: 8, Pass: 37 Chaque nuit, bon nombre d’animaux sillonnent les marais salants. Qui sont-ils, que font-ils, où vont-ils ? Venez découvrir les nombreux indices qui signalent la présence des habitants à plumes, à poils, à écailles…

Balade en famille avec enfants de + de 7 ans.

2023-04-12T14:00:00+02:00 – 2023-04-12T16:00:00+02:00

2023-04-22T14:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:00:00+02:00

