Loire-Atlantique

Visite – La migration des oiseaux Mercredi 1 février

Billet: 14.50, Billet: 8.00

Les milliers d’oiseaux descendus passés l’hiver « au chaud » dans les marais se préparent pour leur retour dans le grand nord. Une dernière occasion de les observer avant leur migration. Réserv… Terre de Sel Pradel Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire Les milliers d’oiseaux descendus passés l’hiver « au chaud » dans les marais se préparent pour leur retour dans le grand nord. Une dernière occasion de les observer avant leur migration. Réservé aux bons marcheurs et enfants de + de 7 ans.

