Scène musicale ouverte Terre de rêves, 4 juin 2023, Saint-Mihiel.

Scène musicale ouverte Dimanche 4 juin, 15h00 Terre de rêves chaque interprète apporte ce dont il a besoin pour se produire. Les inscriptions sont uniquement pour les interprètes.

Scène musicale ouverte : chacun vient s’y exprimer musicalement pour un morceau, une ou plusieurs fois, en alternance avec d’autres interprètes.

Il s’agira de musique acoustique, pour bien s’intégrer aux sons du jardin et ne pas concurrencer les oiseaux et abeilles.

Pour participer en tant que musicien ou chanteur, merci de vous inscrire auprès des organisateurs, les places seront limitées.

Terre de rêves 17, route de Woinville, Saint-Mihiel, Meuse, Grand Est Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est 03 29 90 26 99 http://www.terre-de-reves.fr [{« type »: « email », « value »: « valerie.herbeth@terre-de-reves.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0685012980 »}] Un jardin de 4000 m2, où il fait bon se promener, s’asseoir, et se laisser bercer par les chants d’oiseaux. Potager, jardin d’agrément et verger se mêlent et s’entrelacent dans un ensemble où la nature trouve sa place et où la biodiversité est reine. Située à la sortie de la ville – Au bord de la route

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

©Jean Paul Herbeth