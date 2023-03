Musicien au jardin Terre de rêves Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Musicien au jardin Terre de rêves, 4 juin 2023, Saint-Mihiel. Musicien au jardin Dimanche 4 juin, 10h30 Terre de rêves Dimitri vient avec sa guitare et se laisse porter par l’ambiance bucolique pour des improvitations acoustiques, tout au long de la journée, à divers endroits du jardin. Laissez-vous guider par les notes de musique pour le rencontrer. Terre de rêves 17, route de Woinville, Saint-Mihiel, Meuse, Grand Est Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est 03 29 90 26 99 http://www.terre-de-reves.fr Un jardin de 4000 m2, où il fait bon se promener, s’asseoir, et se laisser bercer par les chants d’oiseaux. Potager, jardin d’agrément et verger se mêlent et s’entrelacent dans un ensemble où la nature trouve sa place et où la biodiversité est reine. Située à la sortie de la ville – Au bord de la route Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

