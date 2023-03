Atelier-découverte « instruments acoustiques traditionnels » Terre de rêves Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel

Atelier-découverte « instruments acoustiques traditionnels » Terre de rêves, 3 juin 2023, Saint-Mihiel. Atelier-découverte « instruments acoustiques traditionnels » 3 et 4 juin Terre de rêves Des instruments traditionnels simples sont présentés et nous invitons les participants à les essayer. Si la magie opère, cela peut se transformer en joyeuse improvisation collective. Terre de rêves 17, route de Woinville, Saint-Mihiel, Meuse, Grand Est Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est 03 29 90 26 99 http://www.terre-de-reves.fr Un jardin de 4000 m2, où il fait bon se promener, s’asseoir, et se laisser bercer par les chants d’oiseaux. Potager, jardin d’agrément et verger se mêlent et s’entrelacent dans un ensemble où la nature trouve sa place et où la biodiversité est reine. Située à la sortie de la ville – Au bord de la route Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T15:00:00+02:00 ©Valérie Herbeth

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Terre de rêves Adresse 17, route de Woinville, Saint-Mihiel, Meuse, Grand Est Ville Saint-Mihiel Departement Meuse Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Terre de rêves Saint-Mihiel

Terre de rêves Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/

Atelier-découverte « instruments acoustiques traditionnels » Terre de rêves 2023-06-03 was last modified: by Atelier-découverte « instruments acoustiques traditionnels » Terre de rêves Terre de rêves 3 juin 2023 Saint-Mihiel Terre de rêves Saint-Mihiel

Saint-Mihiel Meuse