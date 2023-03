Pauses sonores méditatives Terre de rêves Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel

Pauses sonores méditatives Terre de rêves, 3 juin 2023, Saint-Mihiel. Pauses sonores méditatives 3 et 4 juin Terre de rêves Différents lieux de pause seront signalés par un panonceau et aménagés pour respirer lors d’un moment d’écoute ciblée. Un moment mêlé de concentration, de lâcher prise et d’immersion dans un environnement sonore particulier. Terre de rêves 17, route de Woinville, Saint-Mihiel, Meuse, Grand Est Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est 03 29 90 26 99 http://www.terre-de-reves.fr Un jardin de 4000 m2, où il fait bon se promener, s’asseoir, et se laisser bercer par les chants d’oiseaux. Potager, jardin d’agrément et verger se mêlent et s’entrelacent dans un ensemble où la nature trouve sa place et où la biodiversité est reine. Située à la sortie de la ville – Au bord de la route Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Jean Paul Herbeth

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Terre de rêves Adresse 17, route de Woinville, Saint-Mihiel, Meuse, Grand Est Ville Saint-Mihiel Departement Meuse Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Terre de rêves Saint-Mihiel

Terre de rêves Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/

Pauses sonores méditatives Terre de rêves 2023-06-03 was last modified: by Pauses sonores méditatives Terre de rêves Terre de rêves 3 juin 2023 Saint-Mihiel Terre de rêves Saint-Mihiel

Saint-Mihiel Meuse