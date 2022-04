Terre de jeux 2024 Pontacq, 14 mai 2022, Pontacq.

Terre de jeux 2024 Pontacq

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14

Pontacq Pyrénées-Atlantiques Pontacq

EUR 0 0 Soutenez les jeux olympique 2024 et participez à la journée de lancement de l’opération “Terre de jeux 2024”.

Tournois amicaux de volley-ball et badminton avec la participation exceptionnelle de Jean-Pierre Garuet (ancien international de rugby).

Tournois pour enfants, adultes, séniors, sportifs ou pas !

L’essentiel est de participer et de s’amuser !

+33 5 59 53 59 05

