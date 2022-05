“Terre de jeux 2024” : jeux sportifs Boulleret Boulleret Catégories d’évènement: Boulleret

Cher

“Terre de jeux 2024” : jeux sportifs Boulleret, 21 mai 2022, Boulleret. “Terre de jeux 2024” : jeux sportifs Boulleret

2022-05-21 – 2022-05-21

Boulleret Cher Boulleret Vivez l’aventure de Jeux Olympiques 2024 en avant première avec la Municipalité de Boulleret !

Au programme : jeux sportifs, animationclé en main avec mini village, cérémonie d’ouverture, podium et parcours olympique. Dans le cadre de l’évènement national “Terre de jeux 2024”, la Municipalité de Boulleret vous propose une après-midi consacrée aux jeux sportifs. mairie.de.boulleret@wanadoo.fr +33 2 48 72 31 15 Vivez l’aventure de Jeux Olympiques 2024 en avant première avec la Municipalité de Boulleret !

Au programme : jeux sportifs, animationclé en main avec mini village, cérémonie d’ouverture, podium et parcours olympique. ©pixabay

Boulleret

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Boulleret, Cher Autres Lieu Boulleret Adresse Ville Boulleret lieuville Boulleret Departement Cher

Boulleret Boulleret Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulleret/

“Terre de jeux 2024” : jeux sportifs Boulleret 2022-05-21 was last modified: by “Terre de jeux 2024” : jeux sportifs Boulleret Boulleret 21 mai 2022 Boulleret cher

Boulleret Cher