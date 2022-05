TERRE DE FEMMES Vieussan, 18 juillet 2022, Vieussan.

TERRE DE FEMMES Vieussan

2022-07-18 – 2022-07-24

Vieussan

Avec Sandra DAO

Cinquième édition

Un temps pour prendre soin de soi au cœur de la nature avec des pratiques qui ressourcent pour revenir tendrement à sa nature de femme.

Se laisser du temps pour se poser, infuser simplement hors du quotidien, retrouver son propre rythme et laisser jaillir avec joie, sa créativité spontanée, même dans les petites choses de chaque jour. Et s’émerveiller encore et encore.

Chaque jour sera ponctué de pratiques pour nous ramener au cœur de notre féminité et être à l’écoute de ce qui vient, du dedans et du dehors :

– Qi gong de la femme pour redynamiser l’énergie yin qui est en nous

– marches en silence et méditations en pleine nature

– Temps de partages

– temps d’écriture

– Danse improvisée ou guidée et chants spontanés pour se libérer

– Massages et auto massages

– rituels du féminin qui redonnent de la force

