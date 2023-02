Terre de fées Grand Kursaal, 18 mars 2023, Besançon .

Terre de fées

2 Place du Théâtre Grand Kursaal Besançon Doubs Grand Kursaal 2 Place du Théâtre

2023-03-18 – 2023-03-18

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre

Besançon

Doubs

EUR 24 30 « Rien ne s’arrête, tout continue, à l’infini, ce binôme indissociable que sont Patrick Dupond et Leïla Da Rocha marque leur retour par la création du ballet « Terre de Fées ».

Ce ballet est la célébration d’une Terre de demain, le pont d’amour et d’espoir entre le présent et le futur.

Une sensibilisation mêlée de féerie, de responsabilités, d’engagements et de légèreté, guidée par les mouvements de la Chorégraphe Internationale Leïla Da Rocha.

Un spectacle pour petits et grands, mené par 5 fées pour vous reconnecter à votre âme d’enfant et faire le lien entre la terre et le céleste, pour animer l’invisible vers le visible. »

https://www.tickettailor.com/events/dupondarocha

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon

dernière mise à jour : 2023-02-08 par