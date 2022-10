Terre de cheval – La Motteraye Livarot-Pays-d’Auge, 31 octobre 2022, Livarot-Pays-d'Auge.

Le 28, 29 et 31 octobre 2022 : plongez dans le monde des Haras Normands. La Communauté

d’Agglomération Lisieux Normandie s’associe à six haras du territoire et propose ses visites

d’automne Terre de Cheval. Une occasion à ne pas manquer en ce début de saison !

Pendant 3 jours, les haras ouvrent leurs portes et proposeront plusieurs activités aux

visiteurs : l’élevage de pur-sang, l’étalonnage, le pré-entrainement, le consignment*,

l’élevage de poney, le polo. Les plus belles races, des chevaux exceptionnels vous attendent

lors de ces visites.

Revenus en France après un long voyage en 2009, Lucie Lamotte et Gwenael Monneraye ont créé la Motteraye Consignment dans la vallée de la Vie. Déjà très reconnus dans le Consignment, ils développent aujourd’hui une structure d’élevage sur un nouveau domaine voisin acquis récemment. Les équipements ont été construits au fur et à mesure : ronds de longe, marcheur, et paddocks individuels permettant aux yearlings de sortir de façon indépendante.

Après l’acquisition de nouvelles parcelles, la Motteraye a pu compléter son activité principale par de l’élevage en aménageant clôtures et écuries. C’est ainsi qu’aujourd’hui 50 poulinières ont rejoint le site de la Motteraye.

Billetterie ouverte du 17 au 27 octobre uniquement à l’Office de Tourisme de Lisieux (lors de votre passage, un plan précis vous sera donné)

