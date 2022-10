Terre de cheval – Haras du Hoguenet Lessard-et-le-Chêne, 28 octobre 2022, Lessard-et-le-Chêne.

Le 28, 29 et 31 octobre 2022 : plongez dans le monde des Haras Normands. La Communauté

d’Agglomération Lisieux Normandie s’associe à six haras du territoire et propose ses visites

d’automne Terre de Cheval. Une occasion à ne pas manquer en ce début de saison !

Pendant 3 jours, les haras ouvrent leurs portes et proposeront plusieurs activités aux

visiteurs : l’élevage de pur-sang, l’étalonnage, le pré-entrainement, le consignment*,

l’élevage de poney, le polo. Les plus belles races, des chevaux exceptionnels vous attendent

lors de ces visites.

Le Hoguenet est situé en plein cœur du Pays d’Auge, dans la vallée de la Vie. Cet endroit est l’un des plus charmants mais aussi l’un des plus propices à l’élevage de chevaux. Le haras propose l’ensemble des activités liées à l’élevage du cheval de pur-sang : pension des juments poulinières et poulinage,

préparation des yearlings aux ventes, pension de chevaux au repos, étalonnage

Billetterie ouverte du 17 au 27 octobre uniquement à l’Office de Tourisme de Lisieux (lors de votre passage, un plan précis vous sera donné)

