Terre de cheval – Elevage Gui Nel Saint-Pierre-des-Ifs, 29 octobre 2022, Saint-Pierre-des-Ifs.

2022-10-29 14:00:00 – 2022-10-29 16:00:00

Le 28, 29 et 31 octobre 2022 : plongez dans le monde des Haras Normands. La Communauté

d’Agglomération Lisieux Normandie s’associe à six haras du territoire et propose ses visites

d’automne Terre de Cheval. Une occasion à ne pas manquer en ce début de saison !

Pendant 3 jours, les haras ouvrent leurs portes et proposeront plusieurs activités aux

visiteurs : l’élevage de pur-sang, l’étalonnage, le pré-entrainement, le consignment*,

l’élevage de poney, le polo. Les plus belles races, des chevaux exceptionnels vous attendent

lors de ces visites.

L’élevage du GUI NEL, représenté par Catherine et Etienne Stevens est à Saint-Pierre-des-Ifs depuis les années 90. Cet élevage présente des poneys Welsh Cobs, originaires du Pays de Galles depuis plus de 30 ans. L’utilisation faite de cette race spécifique est soit pour l’élevage (production de reproducteurs) soit pour l’attelage ou équitation, randonnées, obstacle, dressage … Tous les détails et informations seront développés le jour de la visite ainsi que les techniques d’élevage : alimentation, types de saillies, suivis de gestation, surveillance des naissances, soins des poulains

Billetterie ouverte du 17 au 27 octobre uniquement à l’Office de Tourisme de Lisieux (lors de votre passage, un plan précis vous sera donné)

