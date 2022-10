Terre de cheval – Ecuries Prevost Baratte Le Mesnil-Eudes, 28 octobre 2022, Le Mesnil-Eudes.

Terre de cheval – Ecuries Prevost Baratte

Ecuries Prévost Baratte Le Mesnil-Eudes Calvados

2022-10-28 – 2022-10-28

Le Mesnil-Eudes

Calvados

Le 28, 29 et 31 octobre 2022 : plongez dans le monde des Haras Normands. La Communauté

d’Agglomération Lisieux Normandie s’associe à six haras du territoire et propose ses visites

d’automne Terre de Cheval. Une occasion à ne pas manquer en ce début de saison !

Pendant 3 jours, les haras ouvrent leurs portes et proposeront plusieurs activités aux

visiteurs : l’élevage de pur-sang, l’étalonnage, le pré-entrainement, le consignment*,

l’élevage de poney, le polo. Les plus belles races, des chevaux exceptionnels vous attendent

lors de ces visites.

Créée en 2005, l’Ecurie Prévost-Baratte est un centre de débourrage, de pré-entraînement et préparation aux ventes montées. Situés sur une propriété de 51 hectares, cet établissement est spécialisé dans le dressage des jeunes chevaux de course.

Julie et Philippe Prévost-Baratte sont à la tête d’une vingtaine de cavaliers qui évoluent au sein d’infrastructures dédiées et pensées pour le bien-être du jeune cheval. L’écurie Prévost-Baratte a également développé une activité commerciale qui consiste à acheter de jeunes chevaux, les mettre en valeur pour ensuite les revendre

Billetterie ouverte du 17 au 27 octobre uniquement à l’Office de Tourisme de Lisieux (lors de votre passage, un plan précis vous sera donné)

Le Mesnil-Eudes

