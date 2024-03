Terre d’Aventures – Croq’Vacances Camping Groupe Hautes-Pyrénées Sport Nature Saint-Pé-de-Bigorre, dimanche 4 août 2024.

Terre d’Aventures – Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 4 – 10 août Camping Groupe Hautes-Pyrénées Sport Nature 599 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-04T08:00:00+02:00 – 2024-08-04T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-10T00:00:00+02:00 – 2024-08-10T19:00:00+02:00

Direction les Pyrénées pour notre colonie de vacances à Saint-Pé-de-Bigorre, un lieu magique où l’aventure et la découverte t’attendent !

Prépare-toi à explorer les profondeurs de la terre lors d’une passionnante séance de spéléologie. Équipé(e) de casques et de lampes frontales, tu découvriras les mystères des grottes souterraines, explorant des formations rocheuses spectaculaires et des passages secrets, offrant une expérience inoubliable au sein du monde souterrain.

Pour les amateurs de hauteur, l’Escalad’Arbre te permettra de défier tes limites. Encadré(e) par tes Moniteurs Brevetés d’État, tu apprendras à surmonter les obstacles, t’offrant ainsi des défis stimulants et des moments d’accomplissement. Tu découvriras l’histoire géologique de la région en visitant les célèbres grottes de Bétharram, un réseau de grottes naturelles ornées de stalactites et de stalagmites. Tu plongeras dans un monde souterrain envoûtant, émerveillé(e) par les formations géologiques uniques et les légendes qui entourent ces lieux. Les après-midi ensoleillées seront l’occasion de jouer, de nager et de te relaxer autour de la piscine du camping, créant ainsi des souvenirs avec tes nouveaux amis. Les grands jeux promettent des défis qui testeront ton esprit d’équipe et ta stratégie. Tu participeras à des jeux qui favoriseront la coopération et l’entraide, tout en t’offrant des moments de compétition amicale.

Les soirées seront remplies de rires et d’amitié avec nos veillées et feux de camp. Tu partageras des histoires autour du feu et tu participeras à des jeux d’extérieur en équipe, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Cette colonie de vacances à Saint-Pé-de-Bigorre t’offre une expérience complète, alliant l’excitation des activités en plein air à la découverte de la nature et de la géologie de la région. Prépare-toi à vivre des aventures inoubliables, à créer des liens forts avec tes nouveaux amis et à repartir avec des souvenirs plein la tête.

Rejoins-nous pour des vacances mémorables au cœur des Pyrénées !

Camping Groupe Hautes-Pyrénées Sport Nature 1 Impasse La Pradette 65270 SAINT-PE-DE-BIGORRE Saint-Pé-de-Bigorre 65270 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-terre-d-aventures_239.html »}]

Spéléologie escalad’arbre

Croq’ Vacances