TERRE D'AVENIR FÊTE SES 20 ANS

Programme de la soirée : 
18h : animations ludiques pour découvrir les activités nature : oiseaux, batraciens, plantes, arbres, chauves-souris… 
20h30 : pot offert aux adhérents et partenaires, invitation à apporter son pique-nique pour prolonger ce moment convivial, échanger. 

Plus d'infos : http://terredavenir.canalblog.com

Venez partager un moment convivial avec l'Association Terre d'Avenir !

+33 6 33 91 83 39

Prinquiau, 3 juin 2022

