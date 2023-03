Terre d’avenir pour les JEMA 2023 à Martres-Tolosane Terre d’Avenir (Atelier partagé pour céramistes) Martres-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Terre d’avenir pour les JEMA 2023 à Martres-Tolosane Terre d’Avenir (Atelier partagé pour céramistes), 30 mars 2023, Martres-Tolosane. Terre d’avenir pour les JEMA 2023 à Martres-Tolosane 30 mars – 2 avril Terre d’Avenir (Atelier partagé pour céramistes) La commune de Martres-Tolosane a souhaité dans le cadre de son programme d’actions métiers d’art soutenir l’installation des artisans d’arts.

La commune a créé dans un ancien atelier faïencier un atelier partagé pour 3 céramistes. L’objectif est d’aider les jeunes céramistes dans la profession de leur donner une opportunité à moindre coût de tester leur production et de les accompagner vers une installation définitive sur une activité rentable et rémunératrice.

L'atelier partagé sera mis à l'honneur pour ces JEMA 2023. L'inauguration sera le jeudi 30 mars. L'atelier sera ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à18h.

