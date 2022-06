Terre d’argile Saint-Josse Saint-Josse Catégorie d’évènement: Saint-Josse

2022-06-26 – 2022-06-26 rue de la Mairie Saint-Josse Pas-de-Calais Saint-Josse Terre d’argile : atelier patrimoine dimanche 26 juin 2022 de 15h30 à 17h00 / rendez-vous à la Paysanne, Rue de la Mairie Atelier patrimoine en continu à partir de 7 ans / Gratuit Jauge limitée / Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Stella-plage au 03.21.09.04.32 ou par mail à contact@stella-plage.fr Atelier animé par le service d’Animation de l’OTMCO contact@stella-plage.fr +33 3 21 09 04 32 Terre d’argile : atelier patrimoine dimanche 26 juin 2022 de 15h30 à 17h00 / rendez-vous à la Paysanne, Rue de la Mairie Atelier patrimoine en continu à partir de 7 ans / Gratuit Jauge limitée / Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Stella-plage au 03.21.09.04.32 ou par mail à contact@stella-plage.fr Atelier animé par le service d’Animation de l’OTMCO rue de la Mairie Saint-Josse

