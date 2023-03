Concert avec Jérémy Nattagh Terre d’Accord, jardin d’art du sculpteur Robert Arnoux, 3 juin 2023, La Chapelle-sur-Dun.

Concert avec Jérémy Nattagh Samedi 3 juin, 20h45 Terre d’Accord, jardin d’art du sculpteur Robert Arnoux 25€, 20€ (étudiants et demandeurs d’emploi), 15€ (8-18 ans), gratuit <8 ans.

Pour le premier évènement artistique de la première édition du Festival Terre d’Accord(s), ce lieu d’art et d’emergence accordé au vivant a donné carte blanche au musicien de renommée internationale Jérémy Nattagh pour nous faire vibrer à l’unisson des jardins en lumière.

Il interprètera une variation d’œuvres spécialement choisies, inspirées des différentes mises en scènes du jardin créés par le sculpteur Robert Arnoux. Vous y découvrirez sa manière unique d’aborder les handpans, mêlant percussions, machines, flûtes et guimbardes.

La soirée se déroulera en quatre temps : trois sets dans trois lieux différents jusquà la tombée de la nuit et un dernier set lors de la mise en lumière du parc sur la scène centrale.

Jérémy Nattagh est flûtiste classique, pianiste, batteur et ingénieur du son des musiques actuelles. Il a trouvé dans la maitrise des hangs et handpan la synthèse rythmique, mélodique et harmonique des instruiments qu’il a pratiqué durant 30 ans. Il a composé récemment des musiques originales pour Arte, le Musée des Confluences et le musée du quai Branly.

Soirée en partenariat avec Echo-in.

Détail pratique : le concert se déroulant dans plusieurs espaces du jardin, nous vous invitons à venir avec un siège pliant léger. La soirée pouvant être fraiche, couvrez vous bien et prenez un plaid.

Découvrir Jérémy Nattagh

Découvrir le sculpteur Robert Arnoux et son Jardin d’Art Terre d’Accord

Site internet Terre d’Accord

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/ELP4quwM0Zs »}, {« link »: « http://www.terredaccord.com »}] https://www.billetweb.fr/concert-en-terre-daccord-en-lumiere Sculpteur passionné par le dialogue entre l’art et l’espace paysagé, je me suis laissé ravir le cœur par la beauté et la profondeur de la côte d’Albâtre. C’est donc presque comme une évidence que j’ai souhaité créer un parc de sculptures qui mette en scène les moments fondateurs qui jalonnent la vie des hommes, tentant humblement de montrer une nature humaine qui ouvre son cœur à la vie. D’année en année quatre jardins peuplés d’une soixantaine de sculptures à taille humaine ont vu le jour : – « Le Jardin du Feu » créé avec la collaboration du paysagiste Guillaume Gosse de Gorre met en scène la quintessence de la communauté humaine, réunie autour de la magie du Feu. – « Le jardin de l’Eau » nous immerge dans des moments de d’intimité avec ses proches et à Soi – « Le jardin de la Terre » nous ramène à notre puissant besoin de connexion à la Nature -« les deux jardins du Ciel de la Terre » créés en collaboration avec Francoise Bougnoux des Jardins remarquables du Point du Jour (77) nous invitent au mystère du grand cycle de la vie. Pour faire découvrir l’histoire de la création de Terre d’Accord avec ses 4 jardins les propriétaires vous immergent dans l’esprit du lieu dans une balade contée. Vous irez ainsi à la rencontre des personnages et de leur merveilleuse façon d’habiter la terre, en accord avec la nature, les autres et eux-même. Pour terminer la balade, vous pénétrerez dans le lieu de la création : l’atelier du sculpteur. A la fin de la balade, un temps de promenade libre au jardin vous est proposée. A l’entrée du 309 Sente Cauvillaise, il y a un petit parking. Lors des évènements importants, se garer sur le parking de la mairie ou sur le terrain communal sur la Grand rue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Samuel Flambard