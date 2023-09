Visite des installations sportives du Golf Terre Blanche à Tourrettes, Var Terre Blanche Golf Tourrettes, 17 septembre 2023, Tourrettes.

Visite des installations sportives du Golf Terre Blanche à Tourrettes, Var Dimanche 17 septembre, 10h30 Terre Blanche Golf Entrée libre sur inscription, limité à 15 personnes.

Visite des installations sportives du Golf Terre Blanche, en présence de Mr le Directeur du Golf. Organisée par l’association Tourrettes Héritage.

Au départ du Parking du Boudoura de Tourrettes, en Bus, à l’arrêt de la navette.

Depuis 8 ans, Terre Blanche se hisse dans le trio de tête des Meilleurs Resorts Golfiques en Europe Continentale.

Après avoir occupé la 1ère place du classement depuis 2015, Terre Blanche s’est vu octroyé la 2nde place dans le célèbre « TOP 100 Golf Resorts in Continental Europe » de Golf World (UK) en Octobre 2022. Au sein de l’hexagone, c’est le site LeadingCourses.com, le plus grand comparateur de parcours de golf en Europe, qui place Terre Blanche à la tête de son classement des Meilleurs Complexes de golf en France.

Terre Blanche Golf 3100 route de Bagnols-en-Forêt Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.paysdefayence.com https://www.terre-blanche.com/ [{« type »: « email », « value »: « tourrettesheritage@orange.fr »}] Terre Blanche est l’un des resorts de golf les plus prestigieux au monde, avec deux terrains de compétition à 18 trous, un practice exclusif et des installations d’entraînement.

Niché en Provence, à seulement 45 minutes de Nice, Terre Blanche est une destination exclusive au cœur d’une nature préservée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

Terre Blanche Golf