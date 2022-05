Terre-Art: Parcours Nature et Musique Le Tholonet Le Tholonet Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

LE THOLONET

Terre-Art: Parcours Nature et Musique Le Tholonet, 29 mai 2022, Le Tholonet. Terre-Art: Parcours Nature et Musique Château du Tholonet 3099 Rte Cézanne Le Tholonet

2022-05-29 08:00:00 – 2022-05-29 13:00:00 Château du Tholonet 3099 Rte Cézanne

Le Tholonet Bouches-du-Rhône 20 20 Ecoutez l’environnement en mots et en musique,

une matinée de rencontres et de découvertes en

pleine nature.

Musiciens et guides naturalistes experts de la

biodiversité locale partagent leur sensibilité et

leurs connaissances de ce territoire protégé.



Terre-Art c’est:



2500 m de parcours

300 m de dénivelé

3h de balade

+ 1h30 de musique

8 pauses musicales

+ 1 concert final de jazz

19 musiciens

+ 2 danseuses

2 encadrants coureurs

8 bénévoles de l’association Terre-Art

